Mariana Rodríguez pierde a su bebé

MONTERREY, Nuevo León.- Con una lamentable noticia, Mariana Rodríguez acudió la mañana de este viernes a sus redes sociales para dar a conocer que había perdido a su bebé.

‘’Sin saber cómo empezar, pero con mucho dolor y mucha tristeza, tengo que compartir con ustedes que mi bebé decidió no venir al mundo y quedarse con Dios’’, fue con lo que comenzó la influencer el largo escrito publicado en Instagram junto con una foto en la que se observa ropa e instrumentos de bebé.

Mariana agregó que hace unos días atrás había comenzado a experimentar un sangrado que la había asustado, sin embargo, nunca hubiera imaginado que sería tan malo. Unas horas después una doctora le terminaría por confirmar lo impensable.

‘’Confieso que en ese momento no podía entender porqué pasó. Lo primero que hice fue culparme, pensar que algo estaba mal conmigo, con mi cuerpo, pensar si debí haber hecho algo diferente. Sentí enojo, culpa, impotencia, dolor en mi cuerpo y en mi corazón. No entendía porqué tanta felicidad había terminado en tristeza, porqué después de experimentar tantos cambios tan increíbles en mi cuerpo, no entendía porqué después de tantas cosas tan bonitas, ahora tenía que entender y aceptar que mi bebe no llegaría’’, expresó.

No obstante, Rodríguez señaló que la doctora le habría dicho que no se trató de algo que haya hecho ella, simplemente ‘’cuando las cosas no vienen bien, el cuerpo es sabio y hace lo que tiene que hacer”.

‘’La vida da muchas vueltas. A veces la emoción es tanta y la ilusión es tan grande, que no quedan dudas y nada te hace pensar que tu alegría se puede derrumbar. No pude evitar compartir esta felicidad con ustedes quizá demasiado pronto, sin pensar que tal vez podría no suceder’’, comentó.

Aunque la esposa de Samuel García afirma sentir mucha tristeza, se siente optimista de que en algún futuro próximo pueda tener la dicha de convertirse en madre.

‘’Gracias Dios, por darme estas semanas de amor, felicidad e ilusión. Te prometo que, cuando sea el momento, seré la mejor mamá. Los quiero, Mariana’’, finalizó.