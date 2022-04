Mariana Rodríguez desata burlas por respuesta sobre Jackie Kennedy: "La neta de EE. UU. no sé"

MÉXICO.- El pasado 29 de marzo se publicó el nuevo número de la revista Quién y en la portada posó la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez, quien ofreció una sincera entrevista a la publicación. Con una sesión de fotos desde su casa en San Pedro Garza García. La influencer fue cuestionada sobre su papel en la carrera política de su esposo y también sobre algunas de sus polémicas, como la “adopción temporal” de uno de los niños del DIF Capullos.

En esta entrevista, Mariana también fue cuestionada sobre la afición de su esposo por J.F. Kennedy y le preguntaron si siente algo similar por la icónica esposa del presidente, Jackie Kennedy. Debido a su respuesta, la influencer se volvió blanco de críticas y burlas en redes sociales.

“Samuel admira mucho a J.F. Kennedy, ¿sientes lo mismo por Jackie?”, le preguntaron.

“La verdad no sé nada de esa historia [risas]. Historia era la clase en la que peor me iba en el colegio. La mexicana sí, pero más tipo maya o azteca. Siento que fui maya en otra vida, porque voy a las pirámides de Chiapas y siento algo curioso. La neta, de Estados Unidos no sé. Sé que hay una película de ella y después la veré”, contestó la influencer.