Mariana Garza aplaude la valentía de Sasha Sokol al denunciar abuso de Luis de Llano

Ciuda de México.- Aunque Sasha Sokol aún no ha denunciado ante las autoridades el abuso de Luis de Llano, su amiga Mariana Garza le aplaudió la valentía por haber alzado la voz.

Ya que Mariana y Sasha crecieron juntas al compartir escenario en Timbiriche, misma agrupación que manejaba Luis de Llano, es que la actriz festejó que su amiga le llamara a las cosas por su nombre en relación a la aventura que tuvo con Luis en su adolescencia.

Es un tema muy doloroso, muy…, respeto muchísimo a mi hermana por hacer esta recapitulación y nombrar las cosas con su nombre, ella vivió ciertas situaciones, las vivió de una manera, y en este momento de su vida, a esta edad, se da cuenta que es distinto a como lo vivió y yo, me quito el sombrero... hay cosas que no están bien y no se deben de solapar y lo que sucedió en este caso con ella está lleno de mucha gente que hoy habla del tema y estaba ahí, eso es raro, yo creo que eso es algo que tenemos que revisar y vamos a hacer, ahí sí me incluyo, vamos a hacer que esto que sucedió sea benéfico para todos”.