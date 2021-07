Mariana BO: mantiene viva la música electrónica en México con nuevos talentos

Ciudad de México.- Destacada en las listas mundiales más importantes de la música electrónica, la DJ mexicana Mariana BO impulsa y comparte su talento y experiencias con nuevos artistas en el género para consolidar la esencia mexicana de este estilo.

Cuando estábamos todos encerrados hice una agencia de 'booking' llamada Ares, tengo un equipo de artistas y los estoy entrenando para estar listos cuando todo se reactive. La misión es crear guerreros para los escenarios

Explica Mariana



Con una década de carrera artística, la DJ nacida en Culiacán (Sinaloa) en 1990 ha demostrado que la música electrónica tiene talentos latinos y ha exportado su quehacer artístico a diversas partes del mundo.

Una nueva visión de la música

Su violín y las fusiones que realiza con este instrumento han aportado una nueva visión de la música electrónica y le han dado una proyección mayor logrando ser parte de los festivales internacionales más importantes de dicho género tales como Beyond Wonderland, el EDC en México y Las Vegas, o Tomorrowland en Bélgica.



"Soy violinista y DJ productora, lo que hago es mezclar las dos cosas, por eso para mí es importante encontrar proyectos que pongan algo en la mesa. Trato de que los artistas que sean parte de Ares hagan cosas distintas", asegura la violinista.



Entre los artistas que abandera su agencia están Broz, quien tiene un espectáculo con guitarras, Starx, Shanti, entre otros.



Son seis artistas con los que trabaja y de estos, tres son mujeres, pues sabe que es necesario seguir impulsando el talento femenino, aunque se alegra de que cada vez sean más las exponentes.



"Ahorita hay demasiadas mujeres, hace 10 años se veía más prioridad en los hombres. Era un tabú, estaba mal visto que las mujeres tocarán en los 'clubs' o que se fueran de gira solas pero creo que ese tema ya pasó de moda", explica.



Multiculturalidad en la música

Recientemente la DJ lanzó el tema "París", una canción con sonidos "vintage" que nació de una experiencia que vivió en el metro de la ciudad parisina con un artista callejero.



"Tuve una escala en París de ocho horas y me fui a dar una vuelta, cuando iba de regreso se subió un músico al metro con un acordeón y le pedí que tocara una canción tradicional de París, tocó este tema, lo grabé y así nació la canción", asegura.



El género de la canción es "bounce house" y estrenará el video de dicha canción el próximo mes.



Para septiembre y octubre, BO tiene planes "más mexicanos", pues presentará temas como "Tequila" y "La llorona" adaptados a su estilo.



"Le he puesto mucho énfasis a la música mexicana, porque además de que es mi nacionalidad, es música muy bonita. La versión de 'Tequila' es una canción muy divertida que saldrá el 17 de septiembre", adelanta.



Agrega que siempre se ha interesado en explorar temas de diferentes partes del mundo, como la India, Vietnam y China.



"A donde sea que voy trato de sacar la cultura de cada país", explica.



Perseveranza y mantenimiento

Cuatro años atrás, Mariana se convirtió en la primera DJ mexicana en aparecer en la lista del Top 100 DJs de la revista británica especializada en música electrónica DJ Mag.



Aunque dicen que lo fácil es llegar y lo difícil es mantenerse, Mariana no ha hecho más que subir de posición en la lista mundial y actualmente ocupa el número 49.



"Vamos por la quinta edición y me causa mucha ilusión. Ya inició la campaña y estoy requiriendo la ayuda de todos los fans para que voten y me permitan seguir siendo parte de la lista. Se siente increíble el haberle abierto las puertas más mexicanos", asegura.