María Levy revela que tuvo “agarrones” fuertes con Talina Fernández

CIUDAD DE MÉXICO.- Talina Fernández y María Levy, primogénita de Mariana Levy, demostraron que en la actualidad llevan una excelente relación a pesar de que hace algunos años sostuvieron fuertes diferencias.

A través de un enlace en vivo para el programa Sale el Sol, la también hija de Ariel López Padilla se deshizo en halagos para su abuela, aunque dejó entrever que su carácter no es nada fácil de sobrellevar.

“Es la más consentidora, la más divertida, la más platicadora, me encanta llevar a mis amigos a que la conozcan porque la presumo demasiado. También tiene un carácter muy fuerte, es mi mejor cómplice, le cuento todos mis secretos, es la más apapachosa, amorosa y hermosa del mundo”.

Incluso, María presumió el mejor consejo de vida que le ha dado Talina. “Un día le dije ‘oye babi, para ti ¿qué es amor incondicional?’, y me dijo ‘el amor incondicional es cuando amas a alguien que se tiene que ir y le compras unos tenis para que camine mejor’”.

Sin embargo, al tocar el tema de los regaños que le tocó recibir de su abuela, María reconoció que, al ser de un carácter similar, tuvieron fuertes encontronazos. “Las dos tenemos un carácter super fuerte, entonces nuestros agarrones de greñas si eran duros, pero luego era regresar a nosotras con un amor gigantesco, que nos hizo más fuertes”.

Por otra parte, al hablar de cómo era Talina con el tema de los novios, la hija de Mariana contó: “la más linda también, como que le encanta preguntarme todo el chisme, y a la primera a la que le cuento es a ella, porque es la que tiene que saber, y me encanta que ella desde el principio ya me casa, me pone con hijos, empieza a contar ella la historia de qué va a pasar con mi vida, o sea, es sensacional, es la mejor”.

Finalmente, María Levy agradeció tener a Talina como su segunda madre tras el deceso de Mariana y destacó: “es una madre de bendición, del cielo, hermosa”.

