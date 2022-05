María José: el atentado a las Torres Gemelas detonó sus ataques de ansiedad

MÉXICO.- En entrevista con Yordi Rosado, María José habló de varios momentos difíciles en su vida y reveló que padece ansiedad desde hace varios años. La cantante atribuye el origen de este padecimiento a la forma en la que vivió el atentado de las Torres Gemelas.

La madre de la cantante vivía en Nueva York en ese momento; sin embargo, no fue solo la preocupación por ella lo que la hizo tener ataques de ansiedad. También contribuyó el seguimiento que se hizo en los medios del caso y que le causó mucha preocupación a la exintegrante de Kabah.

"Empiezo con ataques de ansiedad y me lo detonó y no se por qué, los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Mi mamá vivía en Nueva York en ese entonces, pero no era que viviera al lado. Yo creo que vi tanto, fue tanta información tan horrorosa que me detonó un rollo de ansiedad horrible", narró.