María Inés y su esposo se han separado

CIUDAD DE MÉXICO.- María Inés Guerra y su marido, Gustavo Guzmán, están separados, así lo señala el portal Quién.

Según la revista, una fuente cercana confirmó que ya no viven bajo el mismo techo y que la cantante y conductora se ha quedado al cuidado de los tres hijos que procreó con el empresario , Pedro Pablo, María Inés y Luciano.

Aún no se han abordado los motivos de dicha ruptura. La pareja se encuentra actualmente en pleno proceso de divorcio. El próximo 7 de septiembre, María Inés y Gustavo habrían cumplido seis años de matrimonio.

Cabe señalar que aunque ninguno lo ha confirmado, la actriz pudo haber estado dando señales sobre ello. A principios de julio la conductora publicó una foto en Instagram en la que aparece con sus tres hijos con motivo de su cumpleaños 36 y en el mensaje se puede descifrar todo.

“Ayer 1 de julio fue un día muy especial. 36 años de aprendizaje continuo y 36 años de agradecimiento con todas las personas que han tocado mi vida y tiempo. Este año lo empiezo con todo el AMOR. Amor en todas sus formas. Este nuevo año me regaló tiempo de introspección, tiempo de análisis, tiempo para mi misma sin culpas. Tiempo para las personas que están a mi alrededor. Tiempo para perdonarme, tiempo para perdonar. Aprovechar el tiempo y no vivirlo con prisa porque no quiero voltear atrás y decir, “no disfruté lo que tenía”. Aprender, compartir, agradecer”, escribió al pie de la foto.

Por si fuera poco, una de las últimas publicaciones de Instagram en la que aparece Gustavo, fue del 8 de septiembre de 2018. Desde entonces, la conductora no ha compartido momentos con él, al menos no en redes sociales.

