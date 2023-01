Margot Robbie confiesa que es fan de Slipkpnot

ESTADOS UNIDOS.- Margot Robbie, la bella actriz que se hizo mayormente conocida por su interpretación de Harley Quinn en el Universo DC, luego de su participación en la película Babylon ha dado mucho de qué hablar por ciertas declaraciones polémicas.

Sin embargo, en una entrevista reciente en el programa de televisión The Graham Norton Show, Margot habló sobre algo que si bien no causó polémica, sí sorprendió a muchos de sus fans: ella fue “muy emo” en su juventud y escuchaba heavy metal.

Solo escuchaba heavy metal, tenía mi cabello de negro y solo lo cortaba con una navaja”, dijo.

 

Aún le gusta el heavy metal

La actriz de 32 años aseguró que a ella le gustaba esta música de manera genuina, y que incluso le sigue gustando. Contó que hace un tiempo asistió a un concierto de Slipknot y que mucha gente la reconoció: “Nunca se me había acercado tanta gente como en el concierto de Slipknot”.

De acuerdo con Milenio, esta no es la primera vez que Margot habla de sus gustos musicales, pues en una ocasión dijo que era fanática de bandas como Aerosmith, Kiss, Silverstein y Bullet for My Valentine.