Margarita Portillo publica video inédito de Andrés para detener a Roberto Palazuelos

Ciudad de México.- Margarita Portillo respondió las declaraciones que recientemente hizo Roberto Palazuelos en donde aseveró que el hijo de la viuda de Andrés García le había robado más de 1 millón de pesos cuando el actor estaba con vida.

En la cuenta de la artista, Portillo publicó un video que Andrés dejó grabado para denfender a su esposa cuando falleciera, ya que sabía que Roberto acusaría por los cambios en el testamento.

Hasta el momento me he mantenido al margen de todo lo que se ha dicho manteniendo mi duelo y esperando que las decisiones de mi esposo se cumplan como él lo quiso. Quiero compartir con ustedes un mensaje que él mismo me pidió que grabara, ya que, como muchas veces me lo advirtió, se esperaba este tipo de acciones y palabras de Roberto Palazuelos”

Dice la descripción del video.

Que la dejen en paz

En las imágenes se puede ver a don Andrés un tanto demacrado por los estragos de su enfermedad, pero pidiendo de manera lúcida a Palazuelos que deje en paz a su esposa y no volviera a mencionarla en medios, además de que se olvidara de él.

“Para Beto: Beto, no te metas con mi familia, no hables de mi mujer, no seas imbécil, no tienes por qué andar hablando de mi mujer en público, si no tienes nada en la cabeza con que entretener al público, búscate un escritor que te lo escriba. Así que olvídate ya del nombre Andrés García y mucho menos molestes a mi mujer”, expresó el intérprete.

Con este video póstumo Portillo respondió por primera vez a los señalamientos de Palazuelos, quien presuntamente estaría alistándose para iniciar una batalla legal y lograr cambiar el testamento del protagonista de Pedro Navaja.