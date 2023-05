Roberto Palazuelos acusa a hijastro de Andrés García por robarle antes de su muerte

Ciudad de México.- Tras la muerte de Andrés García, Roberto Palazuelos hizo declaraciones sobre la herencia del actor y reveló algunas situaciones que vivió el artista antes de morir.

“La opinión pública se merece saber que el señor Andresito con el que tuvo muchos problemas fue con Andrés López, el hijo de Margarita, porque ya lo había robado antes, le robó un millón 600 mil pesos, y Andrés lo quería matar, yo le dije ¿cómo vas a matar al hijo de tu esposa?, Andrés no quería saber nada de él y luego yo fui el que los acercó y fíjate cómo me paga el gordito”, contó el llamando “Diamante Negro” en entrevista para el programa De Primera Mano.

De igual forma, Palazuelos aseveró que Andrés López Portillo engañó a su padrastro con la venta de una propiedad, y que aunque Margarita dijo lo contrario, tuvieron muchos problemas.

Resulta que cuando hacen la operación de “El Castillo” curiosamente al mismo tiempo Andrés López Portillo se lo llevó a lo oscurito a firmar, hizo una operación por un hotel en Tulum y cosas del destino, se lo compra a un conocido mío, tenemos ahí (la duda) ese dinero ¿de dónde provino ese dinero?, es justamente cuando se lo llevaron a firmar. Y lo último que supe de Andrés es que se andaba quejando porque este cuate no le daba dinero, más bien cobraron de golpe y le dijeron que había sido así”

Relató.

Sin validez

Asimismo, el actor puntualizó que el matrimonio de don Andrés con Margarita no tendría validez por una simple razón. “Yo estaba con ellos el día que se casaron y me acuerdo perfecto, se casaron ahí e inclusive yo le dije ‘¿oye Andrés, y tu otro matrimonio?’, me dice ‘no, no pasa nada, es otro estado, otro rollo’”, expuso.

Finalmente, Palazuelos manifestó que el testamento del actor pronto será leído y por fin quedarán aclaradas todas las incógnitas sobre quiénes serán los herederos, aunque luego de la indagación que realizó sabe que la mitad es de su exesposa, Sandra Vale.

“Ahorita con las investigaciones que se han hecho, al pedir informes al registro civil de Guerrero, pues nos enteramos de que no hay ningún divorcio ni nada, y que ese matrimonio ante los ojos de la ley sigue siendo primero en derecho y el válido, también se va a abrir el testamento muy pronto, en el cual Margarita es la albacea y van a ver el testamento haber si hubo algún cambio, o si mágicamente ya Margarita terminó siendo beneficiada con todo”, explicó.