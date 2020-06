Marcos Valdés defiende a Cristian Castro de de Yolanda Andrade

Marcos Valdés no dudó en arremeter en contra de Yolanda Andrade, luego de que la conductora asegurara que Cristian Castro golpeó a su madre, Verónica Castro, haciendo que la reconocida conductora acudiera al hospital.

Restándole importancia al relato de Andrade, Valdés dijo: “no, no, Cristian para empezar no es agresivo, es muy agradable, es una persona muy buena, y el hecho de que tu asegures algo, es porque tú estuviste ahí… y los dimes y diretes no se valen, yo creo que mi hermano jamás tocó a su mamá, lo que se diga nada más son dichos, pero de que alguien, tú, yo o Yolanda, sea testigo de que mi hermano le pegó a Verónica, eso es mentira”.

Acto seguido, el hijo de Manuel “El Loco” Valdés destacó: “la única que puede decir que sí le pegó fue su mamá Verónica, y el único que lo puede decir es él… Cristian… pero yo te digo ahorita que yo no creo que Cristian le haya pegado a su mamá”.

Posteriormente, y a pesar de resaltar su labor en el medio artístico, Marcos señaló la falta de Andrade. “El grave error es que tu mezcles tu vida privada con los medios de comunicación… yo no le creo ni una palabra, la admiro como artista, pero el hecho de que tú hagas un escándalo con respecto a la vida de mi adorada Verónica Castro o de mi hermano Cristian Castro, se me hace muy bajo”.

¡En exclusiva, Marcos Valdés asegura que Cristian Castro jamás golpeó a su madre Verónica Castro y reacciona antes las declaraciones de Yolanda Andrade! ���� #VLA >> https://t.co/gQ6ToAZJMg pic.twitter.com/VaJAk48M9W — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 23, 2020

Para finalizar y previo a tomar con una gran sonrisa la versión con respecto a que Yolanda Andrade perdió su virginidad con Cristian Castro, Marcos Valdés subrayó que la historia del romance entre Vero y Yolanda se le hace inverosímil, sobre todo por las relaciones amorosas que conoce de la mamá de su hermano.

“Se me hace imposible que siendo el amor de su vida “El loco” Valdés, y anduvo con Omar Fierro, y con Enrique Niembro, pues de repente como que la historia pues no cuadra”, sentenció.