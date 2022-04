Marca de maquillaje desmiente a Amber Heard: la actriz aseguró cubrir golpes con su producto

MÉXICO.- El caso entre Amber Heard y Johnny Depp continúa y en la corte han intervenido distintos médicos; actores y directores de cine; amigos de la pareja y, en esta ocasión, también la marca de maquillaje Milani Cosmetics, quien ha desacreditado la afirmación de que Amber Heard usó el kit de corrección Conceal + Perfect All in One para cubrir los moretones que le dejó su exesposo.

Por medio de TikTok, la firma de cosméticos negó lo dicho por Heard en el juicio que se está realizando en Virginia. El video que ya tiene más de cinco millones de vistas muestra clips del juicio del abogado de Heard sosteniendo el producto de maquillaje. "Tome nota: el presunto abuso fue alrededor de 2014-2016", se lee en la superposición de texto. Pero el maquillaje fue lanzado hasta 2017.

Amber Heard diciendo q llevó la paleta de correctores de color Milani Cosmetics durante la duración de su relación (2014-2016) para cubrir la evidencia de "abuso".



Milani Cosmetics confirmando en su cuenta oficial de TikTok q la paleta no se lanzó hasta diciembre de 2017.



Posteriormente, se muestran materiales internos de Milani sobre el producto que muestran el año de lanzamiento. "Nos preguntaste… ¡que conste en acta que nuestro kit corrector se lanzó en 2017!", se lee en el texto que acompaña el video de TikTok. La pareja solicitó el divorcio en 2016, lo que significa que el producto ni siquiera se lanzó durante su inestable relación.

Abogado muestra el producto

Durante el juicio, el abogado de Heard le dijo al jurado:

"Esto fue lo que ella usó. Se volvió muy experta en eso. Van a escuchar el testimonio de Amber sobre cómo tuvo que mezclar los diferentes colores para los diferentes días de los moretones a medida que se desarrollaban en los diferentes colores y cómo solía retocarlos para poder cubrirlos".

Amber Heard acusada de mentir por una marca de maquillaje en el juicio contra Johnny Depp.

Depp se ha mantenido firme en que nunca lastimó físicamente a Heard durante su matrimonio y el que la marca de maquillaje desmienta la versión de Amber parece ser un paso en dirección favorable para el actor.