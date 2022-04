Amber Heard amenazó a Johnny Depp con suicidarse si la dejaba

Ciudad de México.- El actor Johnny Depp volvió a declarar el día miércoles en el juicio donde enfrenta a su ex pareja Amber Heard, después de que el artista la demandara por difamación pidiéndo 50 millones de dólares, debido a un artículo que escribió para el Washington Post en el 2018 donde lo acusaba de violencia doméstica.

“No había necesidad de usar lo que yo le contaba como armas; se cruzaron muchas líneas”, dijo el actor sobre la violencia física, psicológica, emocional y verbal que habría ejercido la actriz en su contra.

Depp aseveró que Amber tenía problemas con las bebidas alcohólicas, además de consumir drogas cerca de él, e incluso durante los periodos en los que Johnny estaba intentando recuperar la sobriedad.

Intentos de terminar la relación

Dados estos factores, el actor habría intentado terminar con la relación, aunque continuó con ella porque en distitnas ocasiones le gritó que no podría vivir sin él.

Al ser cuestionado del por qué continuó la relación con Amber aún con lo que había contado, Depp respondió que fue porque no quería fallar, además de que durante la relación con la actriz tenía constantemente el recuerdo de la relación tóxica que tenían sus padres donde su papá se iba durante las discusiones.

Mi padre se quedaba estoico mientras mi madre lo golpeaba. Amber Heard tenía una gran necesidad de conflicto y yo no, así que a veces me escondía en el baño para no discutir”

Declaró Depp.

Por otro lado, Johnny reveló que recordaba su relación con Vanessa Paradis y que creía que podría rescatar a Heard: ''Realmente quería intentar que funcionara.''

Relación empeora

Pese a todas sus buenas intenciones, en cuestión de un año la actriz se habría transformado en otra persona, convirtiéndose incluso en su peor enemiga, debido a que los insultos comenzaron siendo pequeños, pero que con el tiempo lo degradaron.

“Me enviaba a un círculo de depresión. No tenía ni un sólo día feliz porque todo el tiempo me decía lo idiota que era. No tenía derecho a tener ni la razón ni la voz”, explicó Johnny Depp.