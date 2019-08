Marc Maron llama: ''Fanáticos religiosos'' a seguidores de Marvel

ESTADOS UNIDOS.- Hace algunos días, el comediante Marc Maron, quien también tiene un papel en la próxima película de Joker, estuvo en Conan y en cuanto a las películas de superhéroes no tuvo nada bueno que decir, por lo que fue muy criticado. Sin embargo, el actor decidió responder y defender su opinión.

‘’¡Hey, fanáticos de las películas de Marvel! Dejen de actuar como fanáticos religiosos indignados que defienden su sistema de creencias. Está bien si no lo creo. Déjalo ir. Además, en realidad soy un gran admirador de muchos cómics. Intenta relajar tus cu$% convencionales’’.

Sí, él no retrocede. Su problema no es con los cómics, como dijo, simplemente no le gustan las películas de superhéroes convencionales, y la exageración imperdible de las películas de superhéroes como la película más taquillera de todos los tiempos.

Durante su aparición en Conan, Marc Maron dijo que estaba orgulloso de no haber visto Avengers: Endgame. El tema surgió cuando Conan O'Brien mencionó que la gente pensaba que interpretaba al joven Stan Lee en Endgame. Maron dijo que nunca ha estado en una película de Marvel y que tuvo algunos problemas con ellos.

‘’Generalmente no me gustan, porque no quiero ser intimidado para verlos. Mira, Conan, soy un adulto. No tengo 7 años. Creo que esas películas son para niños nerds adultos’’.

Alguien en la audiencia "gritó" y Marc Maron los arremetió directamente. No estaba bromeando, pero tampoco lo estaba tomando demasiado en serio. Ese era parte de su punto. Se burlaba de una manera sarcástica. Parecía volver al tema en otra publicación de Twitter varias horas después de la anterior:

‘‘buenos momentos bailando con troll con cerebros emocionales. olvidé qué pérdida de tiempo tan emocionante puede ser’’ señaló en cuanto a las respuestas que obtuvo después de su pasado Tuit.