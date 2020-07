Marc Anthony comparte que rescató a un venado y sus seguidores reaccionaron

Marc Anthony fue criticado en sus redes sociales luego que compartiera un video de un nuevo compañero y se trata de un venado, un animal salvaje y en peligro de extinción.

El cantante acompañó el video del siguiente mensaje: "Estaba en peligro cuando le encontré y no pude evitar rescatarle. Ahora no se separa de mi", escribió el artista multipremiado.

Algunos de sus seguidores le han pedido que no haga eso y que por favor le devuelva a su hábitat.

"¡Déjelo en libertad!". "No está bien que esté encerrado", "Ahí no debe estar", "No merece que lo tengan de mascota", escribieron tan solo algunos de los usuarios de Instagram.

Sin embargo aunque el cantante no ha manifestado en ningún momento que se va a quedar con él si fue un hermoso gesto poder ayudarlo.

Con información de MSN.