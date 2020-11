Maradona: 5 anécdotas con famosos 

Sin duda Maradona fue admirado por millones de personas al rededor del mundo, tanto por su carrera deportiva, como por su carisma y diversas actividades altruistas en su natal Argentina. Es por ello que sus anécdotas co varios famosos son inevitables de no recordar en este día que ha fallecido el as del futbol.

El encuentro con Queen en 1981

Los grandes de la música y la leyenda del fútbol se unieron en 1981 cuando Queen ofreció un concierto en Argentina. Fue el 8 de marzo cuando la Freddie Mercury llamó a Maradon (el mejor futbolista de la historia) al escenario y dijo "Me gustaría presentarles a un amigo suyo, Maradona", después interpretaron Another One Bites the Dust y pasaron un tiempo con el futbolista detrás del escenario, en un encuentro que dejó una foto en la que Mercury aparece usando la camiseta del equipo.

Maradona al lado de Queen y Fredy Mercury.

Pidió conocer a Veronica Castro para dar una entrevista a cambio

Era fan ferviente de Veronica Castro, entonces durante su estadía en el mundial de México 86, pidió a uno de los periodistas que lo quería entrevistar como única condición le presentarán a la actriz y cantante mexicana, que en aquellos años era también una Idolo de las novelas en Argentina.

Dejó a Luis Miguel con una cuenta de 6 mil dólares.

También durante su estadía en Mexico, previo a levantar la copa del mundo en el 86, Maradona recibió la invitación de Luis Miguel para asistir a uno de sus conciertos en la Pachuca, Hidalgo. El cantante naturalizado mexicano estaba en su época dorada, por lo que el entonces jugador de futbol aceptó con facilidad, seg´nu reveló su manager, Guillermo Coppola, en una entrevista para la televisora argentina TyC Sports.

Durante el concierto, Guillermo y Diego Armando llegaron tarde al espectáculo, por lo qué Luis Miguel tuvo que convencer a Maradona de sentarse en la cuarta fila, en donde comieron bocadillos y pidieron 13 botellas de champaña: Eran bellas de cristal rosado y tenia que pagar Luis Miguel, no íbamos a pagar nosotros”, aseguró Coppola.

Chespirito, su fan más famoso

Maradona era admirado por millones de personas en todo el mundo, incluyendo músicos, actores y celebridades. Uno de sus fanáticos era Chespirito, quien después de conocer al astro dijo que “No es fácil estar frente a alguien que tiene mi admiración”.

Maradona también participó como conductor de su propio Talk Show.

Presentador de Talk Show

En el año 2005, Maradona tuvo su propio programa de televisión llamado “La noche del 10” y como primer invitado tuvo a otro de los grandes del fútbol, Pelé.