Manuel Turizo: "Todos somos mejores personas gracias a la pandemia"

CIUDAD DE MÉXICO.- El género urbano se encuentra en su mejor momento ante el panorama musical, a pesar de la abundancia de este género, son pocos los que se han coronado como representantes del mismo.

Uno de los principales representantes del género es el joven cantante Manuel Turizo, que después de casi dos años, regresó al programa de Jessie Cervantes para ser entrevistado.

Turizo habló durante la plática sobre su trayectoria artística y lo importante que para él ha sido llegar tan lejos con su música, ahora acompañado de su compatriota Maluma.

Fue en el 2019 la última vez que el cantante se había reunido con el periodista, después de eso llegó la pandemia y eso cambió los planes de todos. "Al principio me estaba volviendo loco, pero, gracias a Dios estoy bien, mi familia está bien. Agradecido estoy de estar de vuelta acá y del gran recibimiento que la gente le ha dado a mi canción Amor en coma, con Maluma", expresó Turizo.



La pandemia, una oportunidad para mejorar

Dentro de la música, la pandemia que acosó al mundo, fue una oportunidad para los artistas, pero pocos fueron los que aprovecharon la situación para trabajar en mejorar su estilo. Este es el caso de Manuel Turizo.

“Sin duda, sí. Me encuentro muy contento, me siento más seguro que nunca. Soy Manuel Turizo en toda la expresión de la palabra y me siento muy bien, sinceramente", respondió el cantante al cuestionarle sobre quién es ahora, después de la crisis mundial de salud.

"Esta pandemia nos cambió a todos; haciendo a un lado la catástrofe y lo malo que ocurrió, todos ahora somos mejores personas gracias a la pandemia", afirmó Turizo.



Los tiempos cambian y lo música también

Al pasar más tiempo al pendiente de la música, los usuarios han cambiado sus preferencias, ahora todo está en la inmediatez. “La música va muy rápido, y principalmente se trata de que te guste y lo disfrutes, que sea tu rutina, pero que a la vez se convierta en tu estilo de vida. La música es un estilo de vida que uno adopta y esto me fascina, lo disfruto demasiado y espero seguir haciéndolo", platicó el cantante.

El apoyo de su gente ha sido pilar importante de soporte para Manuel, quién gracias a las redes sociales ha desarrollado un lazo estrecho con su público: "Si tienen quejas, estoy abierto a que las pongan; y no me quejo tampoco, porque a final de cuentas, eso es lo más importante de la música, lo que haces sentir a la gente", expresó.



De los conciertos a las redes sociales

Si bien las redes sociales han sido una herramienta muy útil para mantener el contacto directo con la gente, Turizo comentó extrañar la euforia que produce cantar para el publico en vivo.

"Aún los extraño porque estamos volviendo, pero de a poco, no es el mismo ajetreo de siempre y sí los extraño mucho", afirmó el cantante y agregó "Ya estamos planeando fechas para Estados Unidos, y en América Latina sólo estamos esperando que se aligere un poco más la situación para ya empezar a girar".