Manelyk confiesa que sufrió maltrato psicológico por la producción de Acapulco Shore

HERMOSILLO, Sonora.- Sin duda alguna todas las personas amantes de los reality shows y los dramas deben de saber quién es Manelyk González, pues es considerada la reina de los reality's

Sin embargo, aparentemente no siempre fue miel sobre hojuelas, pues la influencer aseguró que sufrió maltrato psicológico dentro de Acapulco Shore.

Por medio de un live con sus seguidores, Mane destapó que hubo un momento en el cual buscó abandonar el programa y fue entonces cuando la producción comenzó a demeritar su persona.

Cuando yo empecé a querer dejar Acapulco Shore a mí me decían mucho: ‘Manelyk, hay muchas, hay miles como tú. La próxima temporada te remplazamos y no con una, sino con 5. Hay muchas’. Eso es maltrato psicológico, digo, no estoy acusando a nadie, pero sí lo es”, contó Mane a sus seguidores.