Manelyk admite que no quería casarse con Jawy: “Ni siquiera quería irme a vivir con él”

MÉXICO.- Ya han pasado más de 1 año de la ruptura de Manelyk González y Jawy Méndez y siguen los chismes y las confesiones de su mediática relación.

Ahora Mane confesó que jamás quiso casarse con su ex pareja y que solo aceptó el anillo por presión social. “Yo no me quería casar. Yo ni siquiera quería irme a vivir con él”, empezó diciendo durante una plática en el pódcast de Luis 'Potro' Caballero.

Explicó que, para ella, su ex le robó el cumpleaños al darle el anillo en plena celebración, pues sus invitados la comenzaron a felicitar por su compromiso, dejando a un lado el verdadero objetivo de la fiesta.

Asimismo, recalcó que la única razón por la que aceptó casarse se debió a la cantidad de personas y cámaras que estaban en el lugar, señalando que la propuesta de matrimonio se debió hacer en un lugar más íntimo.

Recordemos que Manelyk y Jawy se conocieron en Acapulco Shore y fueron novios durante muchos años.

