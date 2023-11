Manager de Britney Spears critica a SNL por hacer una parodia sobre sus memorias

El regreso de Saturday Night Live después de la huelga de escritores ha sido complicado y ha estado lleno tanto de controversia como de momentos icónicos. En el episodio más reciente, en el que Timothée Chalamet fue el anfitrión, uno de los primeros sketches de la noche se tituló "The Woman in Me: Auditions".

En este, la comediante Chloe Fineman imita a Britney Spears, quien menciona que hubo muchos artistas interesados en ser la voz de su audiolibro. La gracia supuestamente radicaba en ver a diferentes personalidades leyendo fragmentos virales de la biografía de Spears.

Estos fragmentos variaban entre lo serio y lo gracioso, muchos de los cuales se habían vuelto populares en las redes. Sin embargo, en respuesta a esto, el manager de Britney reaccionó en Instagram a una publicación de dicho sketch:

Guau. Los escritores de SNL están cada vez peor. No es de extrañar que todos se hayan acercado a mí para incluir a Britney en el programa... SNL está en soporte vital. Todos ustedes son patéticos y esta Chloe no es graciosa. ¿La encontraste en Craigslist o algo así?

Este comentario ha generado apoyo en redes por parte de fanáticos que declaran que la imitación de Britney en el programa no les parecía apropiada y que los temas de la biografía tampoco eran adecuados para hacer comedia.

Esa misma noche SNL se vió altamente criticado por hacer una broma sobre Hamas, en el sketch "Jumper" de "Please don't destroy", hay quienes han calificado esta broma de insensible debido la delicada situación actualmente en Palestina debido a los bombardeos israelíes.