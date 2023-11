Britney Spears designa a Taylor Swift como 'la figura más emblemática del pop de nuestra generación'

La princesa del pop, Britney Spears, compartió hoy a través de sus redes sociales su primera interacción con Taylor Swift. Esto se relaciona con el récord que Taylor Swift ha alcanzado este año y el pico de su carrera, todo mientras lleva a cabo su gira mundial "The Eras Tour".

En su publicación en Instagram, Spears relata que durante su gira en 2003, un amigo suyo, quien en ese entonces era su manager, golpeó en su camerino informándole que una chica llamada Taylor quería cantarle una canción. Britney respondió con entusiasmo y se sorprendió cuando la joven artista interpretó la canción con su guitarra.

Luego, Spears se refiere a Swift como "la mujer del pop más emblemática de nuestra generación". Además, expresa su preferencia por ver los vídeos musicales de Swift en lugar de películas y elogia emocionada las presentaciones de Swift en estadios, llamándola también su "girl crush".

Finalmente, al estilo característico de Britney Spears, agrega un postdata que dice:

PD: Mamá, te quiero mucho, pero hace 2 años, cuando fui a casa, noté que había 3 muñecas en los gabinetes... Es un poco extraño sacarlas y luego volver a ponerlas. No las quiero. Quédatelas todas. Sinceramente, ya no me importa.