Taylor Swift es nombrada Artista del Año 2023 por Apple Music

ESTADOS UNIDOS.- Taylor Swift se ha posicionado como una de las artistas más influyentes de la industria musical gracias a su histórica giral musical "The Eras Tour" y las exitosas regrabaciones de sus primeros seis álbumes, por lo que Apple Music ha decidido nombrarla Artista del Año 2023.

El impacto de Taylor Swift en la música es absolutamente innegable, no solo durante este año récord, sino a lo largo de toda su carrera. Ella es una artista que define una generación y una verdadera agente de cambio en la industria musical, y no hay duda de que su impacto e influencia se sentirán en los años venideros", declaró Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music.

A tráves de su carrera, de casi dos décadas, la intérprete de "Is It Over Now?" ha cautivado a la audiencia gracias a su maestría lírica y versatilidad musical, pasando del género country al pop y más recientemente a sonidos alternativos y folk, con 'folklore' y 'evermore'.

Sin embargo, su impacto va más allá de su material discográfico pues también es reconocida por haber sido la artista que arremetió contra las plataformas de streaming en 2014 tras considerar que no era justo el pago que los artistas recibían por las repoducciones de sus canciones, especialmente para actos independientes.

Me siento muy honrada de ser la Artista del Año de Apple Music", respondió Swift. "Gracias a cada uno de ustedes por hacer de este año el más increíble, alegre y festivo de todos. Desde transmitir la música sin parar hasta gritar juntos en los shows en vivo, bailar caóticamente en los cines, nada de esto habría sido posible sin ustedes. Muchas gracias".

Recientemente, Taylor Swift publicó el álbum "1989 (Taylor's Version)", el cual superó la expectativas y logró vender una impresionante cifra de 1.653 copias durante su primera semana en Estados Unidos, el mayor debut de su carrera.