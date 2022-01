Mamá de Octavio Ocaña revela que su hijo se manifiesta para exigir justicia

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi tres meses de la muerte del joven actor, Octavio Ocaña, quien perdió la vida el pasado 29 de octubre durante una persecución policial en la carretera Chamapa-Lechería, donde el artista recibió un impacto de bala.

Este terrible acto causó un inmenso dolor a la familia del actor y a sus seres cercanos como amistades, pareja y fanáticos, pero parece ser que su madre es quien más esta sufriendo desde su partida, pues Ana Lucia Ocaña dejó en claro que todos los días pide para que su hijo regrese por ella para seguirlo cuidando.

Así lo reveló durante una entrevista que otorgó para "Sale el Sol", en donde aseguró que suele escuchar los audios de Octavio porque la hace sentir como si todavía estuviera entre ellos. Sin embargo, esta acción parece haber causado el enojo de su esposo, don Octavio Pérez, quien no le agrada saber que su pareja todavía mantiene esos recuerdos que solo la dañan.

"Me siento derrotada, devastada, cada día más dolida, no hay palabras para este dolor que cada día es más profundo […] Mi esposo me regaña mucho porque yo tengo todavía su WhatsApp, no elimino nada, me dice: 'Deja de escuchar a un muerto', le digo: 'Es que para mí no está muerto, para mí él está vivo'", reveló en el programa.

Ana Leticia se sinceró con el público y dejó en claro que el dolor que sentía era difícil de explicar y que parece que jamás terminará, pues asegura que es algo que le cuesta sentir todos los días y que parece un sueño del que quisiera despertar para volver a ver a su hijo más pequeño que falleció en circunstancias que permanecen en misterio.

"Es un sueño del que quisiera despertar, y quisiera que volviera a nacer, volverlo a críar y que llegara a sus 22 años. Pero sé que eso no va a volver a pasar hasta que yo lo alcance, en la vida eterna. Y como le digo: ‘si me necesitas, ven por mí hijito’, a lo mejor suena egoísta porque tengo otras dos hijas que me pueden necesitar, pero ella ya hicieron su vida, y él era mi niño chiquito, siento que nos necesita”, confesó la madre del actor entre lágrimas.

Lo que más sorprendió a todos fue cuando Leticia Ocaña aseguró que el intérprete de "Benito Rivers" se ha manifestado con algunas acciones que cree que son para exigir justicia, ya que narró que suele tirar cosas al piso a sus hermanas, a Nerea Godínez que era su prometida y a su propia madre.

Según lo que cree la madre del actor, se trata de su hijo que quiere hacer ruido para que sus familiares sigan buscando justicia por su muerte y para que aquellas personas que presuntamente estuvieron involucradas con su fallecimiento también paguen por sus acciones, pues asegura que el joven no está descansando en paz por la falta de soluciones de su caso.

La familia de Octavio Ocaña cree que el actor todavía sigue presente entre ellos, ya que parece que se deja ver entre pequeñas acciones que antes no solían ocurrirles, incluso la madre del actor mencionó que hicieron una comida en su honor y vieron como se reventaban algunos globos que pusieron y unas mariposas que empezaron a entrar por la puerta.