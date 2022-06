Mamá de Belinda comparte fotografía de la infancia de la cantante

CIUDAD DE MÉXICO.- Belinda cuenta con una larga trayectoria en el medio artístico, gracias a su talento vocal y el gran trabajo que hizo en su momento en las telenovelas, se llegó a convertir en una de las favoritas por parte del público.



Sin embargo la cantante después de dar a conocer su rompimiento con Christian Nodal no ha dejado de ser tema en los medios de comunicación, sobre todo que su madre en más de una ocasión ha enviado indirectas al sonorense.



Hace una horas por medio de su cuenta de Instagram la mamá de Beli compartió una fotografía inédita de la niñez de la cantante, quien era cuando se encontraba trabajando para la pantalla chica.



En la fotografía se puede ver a Belinda cuando era niña y tenía aproximadamente 11 años a lado de su hermano quien la tiene abrazada de un lado, ambos sonriendo a la cámara.



Mis traviesos” se puede leer en la publicación.

La orgullosa mamá aprovechó para hacerles saber lo importante que son en su vida, hay que recordar que han sido los padres de la cantante quienes en su momento se encargaron de manejar su carrera profesional.



Seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y los piropos para la actriz, que para muchos se ha mantenido igual de bella desde que era una niña y tenía sus primeros protagónicos.





Belinda tiene prohibido tener novio



Durante una entrevista con el programa Ventaneando, el conductor Daniel Bisogno le cuestionó sobre su nueva vida en España, sus amigos y le hizo saber que aún no podía tener novio a lo que la cantante le respondió.



"Danielito ahorita novio no está permitido, por ningún motivo, o sea, ya lo platicamos tú y yo, que ese tema está prohibido por el momento, pero amigos sí, los de la serie, me llevo muy bien con todos mis compañeros, además traigo a 4 que es mi fiel compañero, y lo adoro, o sea no puedo pedir más” comentó.