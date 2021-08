Maluma lanza "L.N.E.M (Gata)" junto a jóvenes artistas

MÉXICO.- El famoso artista Maluma lanzó su más reciente sencillo en colaboración con varios jóvenes que, según el reguetonero, son promesas de la música urbana en Colombia.

Se trata de Blessd, Philip y el dúo de Kapla y Mily con quien colaboró para la nueva canción titulada “L.N.E.M (Gata)”, las siglas que acompañan el título de este sencillo significan “Los nuevos en el mapa”, haciendo alusión de las voces que incluye Maluma a uno de sus próximos éxitos, quienes son artistas jóvenes que buscan abrirse paso en el mundo del reguetón.

Representa mucho poder apoyar a una nueva generación de artistas porque cuando yo comencé no sentí ese mismo apoyo en Colombia. Fueron otros artistas a nivel internacional y mis fieles fans quienes me dieron ese impulso que necesitaba para comenzar mi vuelo. No quiero que se repita la historia, quiero verlos brillar, porque hay mucho talento en Colombia”, expresó el artista para EFE.