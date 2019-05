Maluma cierra su cuenta de Instagram por ataques

CIUDAD DE MÉXICO.- El colombiano decidió cerrar su cuenta de Instagram luego de ser atacado por un video en el que se le veía con un cachorro de león.

Maluma compartió con sus seguidores un clip junto al cachorro, pues siempre ha comentado cuanto quiere a los animales.

Sin embargo, las imágenes no fueron bien recibidas y el cantante fue cuestionado sobre si tenía al pequeño animal de mascota.

Según información del diario Infobae, el cantante no pudo evitar molestarse y explotó al punto de llamar "ignorantes" y "estú%&$" a quienes lo juzgaron.

‘‘Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía. No sé, no entiendo ya por qué hay gente tan estú%&, gente tan estú%&$ que cree que es una mascota mía. Es que no entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron. Es que no entienden que estaría muerto si no lo hubieran rescatado’’, comentó el artista.

Maluma agregó que siempre ha declarado estar en contra del daño hacía los animales y que nunca apoyaría el tráfico de especies.

"¿Por qué todavía se les cabe en la cabeza que yo pueda tener un león de mascota?. ¿Por qué en vez de estar escribiendo estup%&$ y alegando, y juzgando, por qué más fácil no salen a la calle y compran comida para los perros que lo necesitan en la calle?. ¿Por qué no van y salvan animales?, como está haciendo Eduardo con la fundación. Dejen de estar alegando. No sean ignorantes".

Pero su molestia no terminó ahí, ya que al poco tiempo de haber publicado esos videos, el cantante cerró su cuenta de Instagram.

Hasta el momento no ha dado referencia en alguna otra de sus redes sociales sobre esta decisión.