Maki reacciona a romance de Juan Soler: “a mí no me gusta hacer un show con mis relaciones”

Ciudad de México.- Juan Soler y Paulina Mercado confirmaron recientemente su romance, cosa que desató distintos tipos de reacciones tanto en el medio, como entre los seguidores, aunque la reacción más esperada era la de Maki, con quien el actor estuvo casado.

Por medio de las redes sociales, la también actriz pidió que no la tacharan de payasa al no querer responder a la prensa los cuestionamientos sobre su separación de Soler, y especialmente a lo relacionado a su vida sentimental actual.

Para mí es importante decirles que mi vida no es negociable, que yo no publico mi vida, que a mi no me gusta hacer un show con mis relaciones o con mi vida, de hecho, casi nadie, sólo mi círculo muy cercano sabe cuál es mi situación sentimental y así he decidido mantenerlo por respeto a mis hijas y porque es mi línea en la que me gusta moverme y en la cual siento cómoda”