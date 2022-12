Maki reacciona a cuestionamientos sobre Juan Soler

Ciudad de México.- La actriz Maki Moguilevsky habló con los medios sobre los planes que tiene para el siguiente año, su vida sentimental y familia, aunque al escuchar los cuestionamientos sobre su ex Juan Soler, expresó su postura sobre tocar nuevamente ese tema con la prensa.

En su encuentro con los reporteros afuera de Televisa San Ángel, la artista se mostró abierta a tener pareja, y compartió uno de los requisitos que debe tener, el que planee conquistar su corazón.

“Siempre, siempre estoy abierta al amor, No lo sé, creo que no hay una fórmula, pero por supuesto tiene que ser un hombre que yo admire muchísimo”, dijo con una sonrisa.

Sobre su parto

Después de que un periodista recordó el momento en que Soler declaró en entrevista que ella tuvo un parto complicado, Maki comentó:

“Si no hablé en ese momento de esa situación es porque no me gusta hablar de eso que ya pasó, estamos bien, saludables, seguimos adelante”.

Tras confesar que ninguna de sus hijas desea dedicarse al medio artístico, la también presentadora se sinceró sobre la felicidad que siente con dicha elección.

Mía quiere ser diseñadora de interiores y Azul psicóloga, (no siguieron el ejemplo de sus padres) gracias a Dios. A mi no me hubiera gustado, bueno, si ellas hubieras querido sí, creo que es una carrera muy inestable y sacrificada, tiene caducidad, es muy celosa, no te permite hacer como otras cosas”

Explicó.

Sin arrepentimientos

Al respecto de si se arrepiente de haber dejado algunas cosas por su carrera, la artista expuso: “No, porque yo tuve la fortuna de dejarla unos años para estar con mis hijas, que eso de verdad es un regalo muy grande, no me arrepiento, no me arrepiento de nada y a veces me arrepiento de muchas cosas, creo que a todos nos pasa lo mismo”.

Ante la pregunta sobre directa de si en su pasada relación hubo reproches por esta situación, Maki contestó: “De mí no, de parte mía, no”.

Por otra parte, al recordarle que alguna vez posó en revistas para caballeros, Moguilevsky replicó: “No quiero ni recordarlo […] No, ni loca, ni loca lo volvería a hacer”.

Con relación a sus planes para el 2023, la argentina de 48 años contó: “Mucho trabajo, espero que mucha salud y nada, mucho trabajo y seguir muy pendiente de mis hijas, estar dedicada a casa, mis hijas, mi familia, mis papás, mi perrito, mis gatos, viajes, mi empresa de moda, la verdad que muy enfocada”.

Antigui matrimonio ''Da la peor de las flojeras''

Finalmente, la intérprete dio por terminada la entrevista al escuchar que nuevamente se acercaban algunos cuestionamientos sobre su famoso exesposo.

“No, ya, bye, no voy a hablar, me da la peor de las flojeras. No hay nada de qué hablar, llevo 4 años separada, divorciada, como lo quieran llamar. No hay nada qué hablar, es que no hay nada qué hablar, ¿cuánta gente se separa?, es que ya aburre, estamos ya viejos”, exteriorizó.