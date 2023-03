Maite Perroni niega recurrir a psicólogos tras finalizar serie y confiesa que desea parto natural

Ciudad de México.- Maite Perroni apareció en el aeropuerto de la Ciudad de México en donde se pudo ver a la actriz en una etapa avanzada de embarazo, después de su éxito en la serie de Netflix Triada.

Ya que en días anteriores trascendió que la actriz tuvo que ir a terapia después de interpretar a 3 personajes en dicha producción, Maite negó dicha información y explicó a los medios la razón por la que buscó ayuda profesional.

No, es que se malinterpretan las cosas, no, lo que sí sucedió es que después de todo el proceso de tres personajes en donde estuve trabajando con los directores, con los coaches, con psicólogos para entender a cada uno de los personajes, terminó todo el proceso, fueron muchísimos meses de trabajo, y muchísimo desgaste físico y emocional en todos los sentidos, que sí me dio el tiempo de tener este espacio para mí”