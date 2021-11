Maite Perroni niega embarazo con Andrés Tovar: “cuando así sea lo voy a contar más que feliz”

Ciudad de México.- La actriz Maité Perroni puso fin a las especulaciones sobre un supuesto embarazo con su pareja Andrés Tovar a pocas semanas de haber confirmado su relación y que el productor hiciera anuncio de su divorcio con la actriz Claudia Martín.

Durante un evento de belleza en la Ciudad de México, Perroni fue abordada por la prensa para hablar sobre el tema del embarazo, a lo que la cantante negó de inmediato.

Es una noticia que el día que sea verdad, yo voy a ser la primera en querer compartirlo con todos ustedes porque es una bendición, y cuando eso suceda yo voy a estar más feliz de poder decirlo, pero creo que es una vez más una prueba de cómo se comunican tantas cosas sin realmente saber cuál es la verdad, y bueno, a esto nos dedicamos y estamos expuestos todo el tiempo, pero no, no, no es así, cuando así sea yo lo voy a contar más que feliz”

Explicó al respecto.

Especulaciones y exclusivas

De la misma manera, Perroni negó haber vendido la exclusiva de su supuesto embarazo a una revista. “No, no, véanla y ya va a ver que no es así”.

Al ser cuestionado sobre su sentir en este momento respecto a su relación con Tovar, Maite reveló: “Me siento muy feliz, estoy muy contenta, la verdad es que estoy muy realizada y creo que eso es lo más importante, cuando uno vive en congruencia y se manifiesta como tal, creo que no puede ser diferente, creo que el corazón y el alma se acomodan cuando las cosas son desde el mismo lugar”.

Finalmente, la ex RBD desestimó las críticas de sus detractores y aseguró estar mejor que nunca en su vida personal y profesional.

“La verdad es que en todo este tiempo algo que ha sido muy es que regreso a mi origen, regreso a mi base, a mi punto de partida que es mi familia, que es lo más importante, y algo que creo que para todos funciona cuando nos vemos en una situación así, es recordar que lo que diga el otro no determina realmente quién eres, tú sabes quién eres, tú sabes cómo haces las cosas, y tienes que tener esa fe y esa confianza en ti, lo que diga el otro habla más de él que de ti, entonces en ese lugar me manifiesto, en ese lugar estoy y me siento muy bien, muy afortunada y muy feliz”, remató.