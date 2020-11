Magda Rodríguez habla sobre críticas por el supuesto nepotismo al trabajar con su hija Andrea Escalona en “Hoy”

CIUDAD DE MÉXICO.- En el homenaje que el programa “Hoy” le hizo a su productora Magda Rodríguez por su fallecimiento, se mostró un video en el que la mamá de Andrea Escalona habla sobre las críticas que siempre recibía al trabajar al lado de su retoño.

La grabación pertenece a un curso que, junto con Carla Estrada, tomó con César Lozano y tocó el tema del presunto nepotismo.

Quiero decirles que cuando digo que ‘Andreíta’ es mi hija, mucha gente me ha dicho así: ‘Claro, eso es nepotismo’. Y digo: ‘¿Por qué nepotismo?’ Finalmente está buscando un trabajo en una producción. Una situación que no es y yo no cambiaría nada. No es nepotismo, es dinastía”, expresó Magda en un testimonio que daba en el curso.