Madre de Yrma Lydya pide justicia: "que no quede impune"

MÉXICO.- El pasado lunes 27 de junio, amigos y familiares de Yrma Lydya se reunieron en el Panteón Civil Dolores, en la Ciudad de México, para dar el último adiós a la cantante de 21 años. La joven perdió la vida a causa de dos impactos de bala por parte de su esposo, el abogado Jesús N, quien hasta el momento se encuentra en prisión preventiva.

Por la tarde del lunes, se llevó a cabo una misa de cuerpo presente en el funeral, a la que acudieron amigos cercanos, y familiares, entre ellos David Gamboa y María Jiménez, padres de la cantante. Además de dedicar emotivas palabras en memoria de Yrma, la pareja clamó por justicia y exigió que se esclareciera el caso.

Yo quiero justicia para mi hija, que no quede impune, esto para todas las mujeres que han sido lastimadas (asesinadas), es lo único que puedo decir ahora […] Les agradezco mucho el apoyo que me están dando, pero sí quiero y exijo mucha justicia para ella y para todas las mujeres”, expresó la señora Jiménez.

Familiares y amigos le dieron el último adiós a la cantante mexicana @yrmalydya fue sepultada en el Panteón Civil de Dolores pic.twitter.com/O9fQrahP3Z — Tony Álvarez (@Markored) June 28, 2022

La prensa la cuestionó sobre si ella o su familia tienen miedo de ser víctimas de represalias, la madre de la cantante prefirió no contestar. “No quiero hablar en este momento, no puedo decir nada ahorita”, señaló.

"Le cortaron las ilusiones"

Por otro lado, pidió que recordaran a su hija por el gran talento que tenía y por la persona que fue. “(Que la recuerden) como era ella, que cantaba, que tenía ilusiones, le cortaron todas las ilusiones... (lo último que me dijo fue) que me amaba y que me quería. Ella es un ángel ahora, está volando y cantando... Era maravillosa, talentosa, tenía todo por hacer en la vida, niña buena.”, comentó.

Por el momento, el presunto feminicida de 79 años está en prisión preventiva por parte de un juez de la Ciudad de México tras la conclusión de la primera audiencia por el asesinato de la cantante.

Tras la audiencia, el juez emitió un dictamen en el cual se calificó como legal su detención por lo que se dictó la medida cautelar en su contra. Sin embargo, aún no se le vincula a proceso, pues se presume que podría quedar en libertad debido a su edad.