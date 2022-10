Madre de Texas advierte a padres sobre el peligro de que sus hijos vean Hocus Pocus 2: "Podrían abrir las puertas del infierno"

Una madre de Texas ha advertido a las familias estadounidenses que ver Hocus Pocus 2 podría provocar que se lanzaran hechizos malignos en sus hogares, e incluso abrir las puertas del infierno.

Jamie Gooch, de 33 años, de Troy, ha instado a los padres a que no permitan que sus hijos vean la película con clasificación PG Hocus Pocus 2, que se estrenó en Disney+ el 30 de septiembre con gran expectativa, con las estrellas originales Sarah Jessica Parker , Bette Midler y Kathy Najimy regresando.

El peor de los casos es: desata el infierno sobre sus hijos y en su hogar", dijo la madre de tres hijos a KWTX .

Aparentemente al borde de las lágrimas, Gooch continuó: "Me apena la idea de exponer a nuestros hijos a la oscuridad".

La familia no ha celebrado Halloween en 'cuatro o cinco años', reveló Gooch. Ella es una cristiana conservadora que tiene una granja con su esposo. Celebran la cosecha cada año, pero no Halloween en sí.

En una publicación de Facebook, que desde entonces se hizo privada, Gooch alentó a otras madres a ser las "guardianes de nuestros hogares", y dijo que quería "hacer sonar la alarma" en la nueva película para "proteger" a los niños.

'Después de todo, toda la película se basa en recolectar la pureza de las almas de los niños para que las brujas puedan vivir... ¿Qué sucede cuando vemos estas películas? ¿A qué estamos sometiendo nuestra mente? ¿Qué estamos dando la bienvenida a los hogares de nuestras familias?' cuestionó en la publicación de Facebook el 26 de septiembre.

El tejano continuó diciendo que la 'verdad' sobre las brujas y los brujos en la 'iglesia satánica' es que 'abusan y sacrifican niños en sus 'rituales espirituales''.

Brujas y hechizos

Gooch cree que el simple hecho de ver una película sobre brujas y hechizos podría implicar a los espectadores en sus malas acciones, incluso cuando se trata de ficción.

"Entonces, antes de presionar reproducir la noche del estreno de esta película, pregúntese si no solo su mente, sino también las mentes de sus hijos, son lo suficientemente fuertes como para evitar la hipnotización y el trance hechizante que vendrá a través de su pantalla para ayudar la desensibilización del mal que se avecina en este mundo', escribió.

'No seas víctima de los planes del infierno.'

Continuó diciendo que "cayó en la trampa una o dos veces" y tuvo que soportar una "guerra espiritual" por eso.

La madre le dijo a KWTX que ella personalmente ha visto cómo las cosas en la televisión se han "manifestado en la vida real", pero no dio más detalles sobre sus experiencias previas con la brujería.

Hijos a salvo

"Todo el mundo piensa que es falso e inocente, pero podrían estar lanzando cualquier tipo de hechizo que quieran, cualquier cosa podría pasar a través de la pantalla del televisor y entrar en tu casa", dijo al medio local.

Animó a otros a 'tomar en cuenta todas las opciones' y 'pensar demasiado' las cosas para asegurarse de que las madres mantengan a sus hijos a salvo.

Desde que publicó el monólogo ahora viral, Gooch ha recibido muchas críticas, pero otros han salido en su defensa.

'A medida que me acercaba más al Espíritu Santo, comencé a ver las cosas de manera diferente. Halloween ya no era solo un día inocente, sino un día muy importante para las brujas modernas y el sacrificio satánico”, escribió la madre Krista Mainard en Facebook el martes.

'La película inocente que vi una vez ya no era inocente, recordé que todo el énfasis de la película era tomar las almas de los niños. ¿Qué pasa con mis hijos?'.

Sin embargo, muchos se deleitaron macabramente en burlarse de las dos madres, alegando que eran "crédulas", "estúpidas" y "muy locas".

Desde el lanzamiento de la película, Hocus Pocus 2 ha hechizado a muchos espectadores de Disney+.