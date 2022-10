Christian Bale: los maquillistas se burlaban de él en American Psycho; ganaban más que él

ESTADOS UNIDOS.- El actor británico Christian Bale compartió varias vivencias personales y profesionales en estrevista con GQ. Entre ellas, comentó las dificultades que tuvo para permanecer en el papel protagónico en American Psycho y lo poco que le pagaban por ese papel. Mencionó que incluso los maquillistas se reían de él.

Bale compartió que después de American Pyscho enfrentaba muchos problemas económicos. Esto sucedía también porque en la película no le pagaban un buen sueldo. Estuvo cerca de perder su casa debido a esos problemas de dinero:

"Me llevó muchísimo tiempo hacerla [American Psycho], y luego me pagaron lo mínimo que estaban obligados a pagarme legalmente. Tenía una casa que compartía con mi padre y con mi hermana que me iban a embargar. Así que para mí lo primordial era conseguir dinero, porque ya había hecho American Psycho" dijo.

En medio de ese periodo, recuerda una ocasión en la que compañeros de producción del set se burlaron de él por lo poco que ganaba. Afirmó que los maquillistas ganaban más que él, lo que era motivo de risas:

"Recuerdo que una vez, sentado en el tráiler de maquillaje, los maquilladores se rieron de mí porque cobraba menos incluso que ellos. Así que mi motivación después de la película era conseguir dinero suficiente para que no me embargaran la casa", contó.

Bale aclaró que por mucho tiempo pensó en su carrera solamente como un medio para ganarse la vida. Además, contó que no se sentía con la libertad de tomarse vacaciones, pues siempre había ayudado con los gastos de su familia, desde que era pequeño.

Sobre su sueldo precario en American Psycho, explicó que le pagaban tan poco debido a su propia relación con la película: la directora era la única que lo quería en el papel.

Nadie excepto el director me quería ahí. Me dijeron que sólo me darían el papel si aceptaba el dinero que querían pagarme. Me estaba preparando para el papel cuando otra gente estaba interpretándolo. Pero yo seguía preparándome. Y al final salió. Perdí la cabeza, pero la recuperé.