Madre de Geraldine Bazán lanza mensaje a Gabriel Soto por supuesta ruptura con Irina

Ciudad de México.- Hace unas semanas comenzó el rumor de que Gabriel Soto e Irina Baeva habrían terminado su compromiso, aunque la pareja había insistido en que siguen juntos y con sus planes de boda.

Aun con dicho escenario, Rosalba Ortiz, madre de Geraldin Bazán fue cuestionada por la situación que vive el actor con la artista, por lo que su exsuegra respondió: ''Cada quien su vida''.

Ya que las preguntas seguían mientras recorría la alfombra de los Premios Metro 2022, la madre de Bazán no dudo en lanzar un mensaje para su exyerno.

A Gabriel [le diría] que tiene una familia, tiene hijas, tiene más de donde cobijarse y nada más”

Dijo doña Rosalba recordando a sus nietas Elisa Marie y Alexa Miranda.

Sin reconciliación sentimental

Tras estas declaraciones, las dudas con relación a si desea que Soto regrese con su hija no se hicieron esperar, pero Ortiz dejó claro con un contundente “no, no, no”, que se niega a esta posibilidad de reconciliación sentimental entre su hija y su ex.

Regresado al tema de presunta separación entre Gabriel e Irina, sobre las dudas de una nueva oportunidad para ellos, Rosalba dijo: “No sé [si se reconcilien], eso pregúnteles a ellos”.

Respecto a los señalamientos de que Bazán mantiene un romance con Alejandro Nones, la publirrelacionista fue contundente al manifestar que su hija se encuentra soltera y solo se trata de especulaciones. “¿Cuál yerno? ¿Cuál nueva [pareja]? Nada más inventan”, expresó.

Por último, Rosalba Ortiz, recalcó que Geraldine Bazán ya dejó atrás lo que vivió con su famoso exmarido y por ahora está concentrada en su vida laboral y maternal.