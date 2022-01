Madre de Christian Nodal le dedica amoroso mensaje para celebrar su cumpleaños

Ciudad de México.- El cantante Christian Nodal celebró su cumpleaños número 23 aun lado de su prometida Belinda en una pequeña fiesta, aunque no podían faltar las felicitaciones de sus familiares, como fue el caso de su madre Cristy Nodal.

Cristy utilizó su cuenta de Instagram para expresarle su amor con un mensaje acompañado de una compilación de fotografías familiares.

Hoy como hace 23 años, siento una dicha muy grande por tenerte a ti como mi hijo mayor, y siento que la mayor de las suertes cayó sobre mi vida cuando tú naciste. No puedo dejar pasar este día y decirte, que eres una persona a la que no dejo de admirar, una persona que cada año me demuestra lo inmensa que es su valía, una persona que nunca dejaré de amar. Eres todo luz hijo, yo confío en ti y en tú noble corazón. Sigue adelante, sé que todo aquello que imagines lo podrás alcanzar. ¡Feliz cumpleaños! ¡Mi querido Kisha! ¡Eres muy amado por cada uno de nosotros!”.