Madonna y su fascinación por Frida Kahlo

Ciudad de México.- Desde una provocativa imagen religiosa hasta su fascinación por Frida Kahlo, Madonna comparte una sesión de fotos para Vanity Fair a propósito de sus 40 años de trayectoria.

Esta mañana la llamada “reina del pop” compartió en su cuenta de Instagram, la portada de la revista que pertenece al mes de febrero.

Esta exclusiva sesión de la mano de los fotógrafos Luigi & Iango, la cantante hace un trabajo artístico y explica una a una de las imágenes.

La portada destaca a una Madonna, una virgen con un corazón al centro, con siete espadas incrustadas, con lágrimas derramando, una corona y un rostro afligido.

Al fin y al cabo, fui educada en la religión católica y me di cuenta de que si la Iglesia no era capaz de percibir mi trabajo como artista como algo positivo, entonces ese era su problema... El problema lo tenían ellos, porque no comprendían que mi labor como artista unía a la gente, le daba libertad de expresión, unidad... Era un espejo de las enseñanzas de Jesús y del cristianismo, así que los que me atacaron eran unos hipócritas”