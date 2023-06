Madonna muestra su apoyo a la comunidad queer en Estados Unidos

Hermosillo, Sonora. - La comunidad LGBTIQ+ de Estados Unidos atraviesa actualmente un período de gran tensión. Desde la aprobación de ciertos proyectos de ley que han convertido al estado de Tennessee en pionero en la prohibición de espectáculos de drag queen realizados en espacios públicos o en presencia de menores de edad, el colectivo ha sentido una clara violación de sus derechos, lo que ha generado una gran ola de protestas masivas.

La ley entrará en vigor el 1 de julio de 2023, y quienes no cumplan con ella podrían enfrentarse a multas de 2,500 dólares y hasta un año de cárcel. En el caso de cometer esta acción en dos ocasiones, se consideraría como un delito de mayor gravedad, lo cual podría resultar en una pena de hasta seis años de prisión.

Ante esta situación, la cantante Madonna expresó su desaprobación hacia la nueva legislación y reveló que añadirá nuevas fechas a su gira para mostrar su respaldo a esta comunidad.

"¡Emocionada de anunciar que estamos agregando ocho ciudades más en Estados Unidos para The Celebration Tour! ¡Especialmente feliz de venir a Nashville para celebrar a la comunidad drag y trans! La opresión del colectivo LGBTQ+ no solo es inaceptable e inhumana, sino que se está creando un entorno inseguro y haciendo de Estados Unidos un lugar peligroso para nuestros ciudadanos más vulnerables, especialmente para las mujeres trans negras", declaró la también llamada Reina del Pop.

Además, estas supuestas leyes para proteger a nuestros niños son infundadas y patéticas. Cualquiera con medio cerebro sabe que no se debe meter con una drag queen. Bob y yo los veremos desde el escenario en Nashville, donde celebraremos la belleza que es la comunidad queer” Continuo.

De esta manera, Madonna también reveló que en sus espectáculos contará con la destacada participación de Christopher Caldwell, reconocido como Bob The Drag Queen, quien ganó la aclamada octava temporada del programa de televisión RuPaul's Drag Race.

Tras su espectáculo en Tennessee, que se realizará en diciembre, se suman jornadas musicales en Washington D.C., Filadelfia, Palm Springs, Sacramento, Phoenix, San Francisco y Las Vegas. En un gesto de apoyo adicional, la artista anunció que donará sus ganancias a organizaciones dedicadas a la protección y defensa de esta comunidad.

Autoridades respaldan el nuevo proyecto de ley

Ante los medios de comunicación, Jack Johnson, uno de los promotores de la legislación en Tennessee, hizo la siguiente declaración: "Para aclarar, este proyecto de ley no está dirigido a ningún grupo de personas. No prohíbe los espectáculos drag en público. Simplemente establece restricciones de edad para garantizar que los niños no estén presentes en actuaciones sexualmente explícitas".

En un enfoque similar, Bryan Hughes, senador republicano de Texas, expresó su apoyo a la legislación y manifestó su interés en implementarla en su propio estado. En Texas se han propuesto regulaciones que impondrían multas de hasta 10,000 dólares a los espectáculos de drag queens.

"Los shows con drag queens son sexualmente explícitos y exponen a los niños a problemas de sexualidad e identidad que deberían estar reservados para los adultos”, afirmó.

Con información de Infobae México.

