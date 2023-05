Cinco canciones para conmemorar el Día Internacional contra la Discriminación LGBTQ+

Cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación LGBTQ+ para alzar la voz ante las injusticias que la comunidad ha enfrentado a lo largo de la historia y al mismo tiempo para reforzar su lucha por ser respetades en todos los aspectos de la vida.

Existen muchas formas de visibilizar dichas situaciones o problemáticas, mientras que las protestas o manifestaciones reciben más atención por los medios y gobiernos, el arte también es una gran herramienta para hacer escuchar sus voces, en especial la música. De este modo, a lo largo de la historia, artistas han decidido transmitir mensajes de lucha e inclusión por medio de canciones.

"La Revolución Sexual" de La Casa Azul

La Casa Azul se ha ganado la buena fama de ser uno de los actos musicales más inclusivos en España, siendo el estandarte su canción "La Revolución Sexual". Desde su lanzamiento en 2007, la pista logró cosechar éxito entre la comunidad LGBT+ por sus motivadoras letras y ritmo tan animado que celebran la diversidad sexual y de género.

Tú que decidiste que tu amor ya no servía / Que preferiste maquillar tu identidad / Hoy te preparas para el golpe más fantástico / Porque hoy empieza la revolución sexual".

"Mujer contra mujer" de Javiera Mena

En 1988, el grupo español Mecano hizo historia al publicar "Mujer contra mujer", una historia de amor entre dos mujeres y en la que la voz narrativa defiende la relación ante los prejuicios de la sociedad. En 2019, la cantante chilena Javiera Mena rindió un tributo que, con un leve arreglo musical más moderno, logra elevar la emotividad de la pista.

Una opina que aquello no está bien / La otra opina que ¿qué se le va a hacer? / Y lo que opinen los demás está de más".

"Baila como hombre" de (Me llamo) Sebastián

Desde un tono burlón y desenfadado, el artista chileno (Me llamo) Sebastián recuerda varios momentos de su vida en los que debido a sus acciones o aficiones recibió críticas por no cumplir con el concepto social de masculinidad. Afortunadamente, el cantante también desafía dichas convenciones y demuestra que no está dispuesto a borrar su identidad.

¿Cuáles ropas tengo que ocupar / Para que tú estés en paz? / ¿Cuántos pasos nuevos nunca más / Se van a poder bailar? / Molesta tanto como quieras / Ya no te vamos a escuchar".

"Bisexual" de Cariño

Como el mismo título expresa, la canción gira alrededor de una adolescente que empieza a sentir atracción por las chicas al mismo tiempo que reconoce también le gustan los chicos. Todo esto, mientras que intenta ponderar las posibles reacciones de su familia y amigos.

Me gustan las chicas / ¿Cómo pudo pasar? / Me gustan las chicas / No me lo puedo explicar / Será por su pelo o su forma de mirar / Pero me he besado con un chico en la ciudad".

"Tu Yo Oscuro" de Noah Blanco

En "Tu Yo oscuro", Noah Blanco relata los sentimientos de culpa y vergüenza que experimentan las personas LGBTQ+, en especial las personas transgénero y género no binario, cuando empiezan a debatir sobre su sexualidad o identidad de género.