Macky González se pelea con su novio en transmisión en vivo: sus seguidores le recomiendan que termine con él

MÉXICO.- Macky González fue una de las atletas más destacadas en Exatlón México y estuvo a punto de llegar a la final. A lo largo de su paso por el programa la atleta se volvió una de las favoritas del público por lo que ahora, ya en casa, ha decidido compartir algunos detalles de su vida con sus seguidores, quienes la apoyaron mientras estuvo en el reality.

Por medio de su cuenta de Instagram, demostró su drástica pérdida de peso luego de someterse a una estricta dieta y actividad física durante seis meses. La deportista estaba hablando de esto en una transmisión en vivo cuando comenzó una discusión con su novio. De inmediato los fans se lanzaron en contra de su pareja por la forma en la que le habló y hasta le aconsejaron que terminara con él.

Durante el en vivo llegó Manuel, su pareja, y Macky le pidió que enseñara su abdomen para que sus seguidores vieran sus "cuadritos", pero él no quiso, ya que aseguró que no "era un exhibicionista". Pero esto no fue todo, ya que poco después la atleta quiso aligerar la tensión con un ataque de besos, a lo que él reaccionó molesto.

pensando en q si yo fuera el novio de macky si hubiera aceptado sus besos como disculpa pic.twitter.com/mY8kcyKlK1 — Jan dugei �� (@dadijota) January 23, 2022

“Hace ratito dije algo como ‘pero da igual Manuel’ y se enojó. Y me dijo que estaba agüitado. Vamos a ver como le hacemos para desagüitarlo. Entonces acompáñenme a darles así como un ataque de besos”, explicó la influencer.

Terminó el en vivo por la pelea

Antes de llegar con su novio, la atleta habló un poco de cómo es y en la descripción confirmó que es una persona seria, y todo lo contrario a ella. "Manuel es muy propio, muy seriecito y ustedes saben que yo no. Vamos a hacer como que termino el en vivo. No le gusta que diga groserías y cosas así entonces está indignado”, dijo para después asegurarle a su pareja que había terminado la transmisión y pedirle que se dejara dar besos a lo que él respondió que no evidentemente molesto.

Macky insistió que le quería dar "muchos besitos", pero la respuesta de Manuel siempre fue no. Después de esto, la deportista regresó al cuarto donde estaba grabando para confirmar que su novio estaba muy enojado. Por este motivo decidió terminar el live con sus fans que le dejaron muchos comentarios indignados por el comportamiento de Manuel. Antes de terminar volvió a explicar que es muy serio y se despidió de sus fans.