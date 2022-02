M'Balia, de OV7, podría tener planes de boda con Alex Tinajero

La cantante M'Balia Marichal continúa mostrando y presumiendo su relación con Alex Tinajero, y no descarta contraer matrimonio con el hombre transexual este año.

A pesar de que algunos rumores han afirmado que dicha relación no sería del todo aceptada por Lidia Ávila, también integrante del grupo OV7, la hermana de Kalimba ha dejado claro que está feliz y seguirá con su romance contra viento y marea.

Al ser cuestionada por la prensa sobre sus planes de boda con Alex, M'Balia comentó: “pues es muy probable cuando uno lo está, a ver, ya les daré la sorpresa, a parte este año voy a tener más de una y a lo mejor más grandes que esa y más de lo que te imaginas… Sí, por supuesto que queremos, lo tenemos planeado”.

De la misma manera, la cantante confesó que no descarta volver a ser madre junto a su pareja. “Ustedes quieren todo… ¡ya tengo cuatro!... no, sí me gustaría un quinto la verdad… no hay quinto malo, exactamente es lo que dijo Alex la última vez, no hay quinto malo”.

Por otra parte, la artista se refirió a las diferencias que existen entre los integrantes de la exitosa agrupación pop, asegurando que más allá de todos sus problemas siempre serán familia.

“Es imposible que una historia de una familia, porque al final somos familia, pasando por todos los colores que hay dentro de una familia, se disuelva de ninguna manera”, dijo al respecto.