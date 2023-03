Lyn May intentó besar y tocar a Daniel Arenas durante programa en vivo: "¡Qué horror de acoso!"

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que Lyn May ya tiene 70 años de edad, sigue cuidando su figura y trabajando en sus proyectos musicales, incluso recientemente reveló que lanzará un disco de reguetón.

Aunque en cualquier lugar donde se presenta la vedette da de qué hablar y en diversas ocasiones ha protagonizado escándalos, ahora está siendo señalada por acoso sexual tras su visita al programa Hoy día de Telemundo.

Un video que circula en redes sociales muestra el incómodo momento que pasó Daniel Arenas, pues mientras él y su copresentadora Penélope Menchaca conversaban con ella en un sillón, Lyn May comenzó a tocar al actor en el muslo y en el brazo, intentando que él pusiera su mano en su cadera.

La vedette intentó besarlo en la boca varias veces, también se quiso sentar sobre él, pero el conductor se movía de lugar, pues ya había recalcado que tenía que ser respetuoso porque tiene “una mujer en casa”.

“Te respeto y te admiro mucho, me encanta tu personalidad arrasadora”, dijo Daniel.

Pero Lyn May insistía en el coqueto y hasta le pedía que le “perdiera” el respeto.

Lyn May intentó besar a Daniel Arenas en pleno programa en vivo, fue rechazada y señalada de acoso �� pic.twitter.com/vfOXLnvPQS— Lo + viral (@VideosVirales69) March 16, 2023

Críticas en redes sociales

"Este hombre está aterrizado"; "Qué horror de acoso"; "Qué señora tan pasada, pobre señor"; "Pobrecito de Daniel, en qué situación lo pusieron, me gustaría saber qué pasó de detrás de cámaras"; "Pobre Daniel, él estaba super incómodo. Yo hasta cambié de canal porque no me gustó lo que vi", son algunos de los comentarios que escribieron los internautas en redes sociales.