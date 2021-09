Lyn May despotrica contra productor de “Venga la Alegría” y asegura que ya tiene ganador para “¡Quiero Cantar!”

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras su participación en el reality de Venga la Alegría, “¡Quiero Cantar!”, Lyn May arremetió nuevamente con los productores del matutino y los señaló de tener el favorito para que gane la competencia.

Y es que la vedette, de 68 años de edad, destacó que no es posible que el público la adore y los jueces del reality le pongan calificaciones bajas, por lo que decidió no presentarse en el programa y salir de la competencia.

Por si fuera poco, la actriz de la época del “Cine de Ficheras” renunció al concurso de canto y el viernes pasado ya no se presentó para interpretar “La Cigarra”, melodía que ella misma había solicitado.

En una entrevista que le hicieron en “Venga la Alegría”, la acapulqueña dijo estar ofendida por como la habían tratado en el programa, ya que era toda una estrella reconocida por todo el país, menos por los jueces de “¡Quiero Cantar!”.

Me dicen: ‘Ay, que bonito cantante’, ‘Ay, que hermoso cantaste, fuiste la mejor’. Y el público que está apoyando, todo mundo me apoya, porque ellos me dicen que me están apoyando y me ponen siete, siete, siete (de calificación)”, dijo.

La cantante agregó que no vale la pena meterse a bañar a las 05:00 de la mañana para llegar al programa que le den bajas calificaciones.

¡Lyn May no se presentó en el escenario de "Quiero Cantar" porque está molesta con las calificaciones recibidas! ������ #ConVLAQuieroCantar pic.twitter.com/RZNlOUK6Ur — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 3, 2021



Lyn May asegura que ya saben quién será el ganador

Luego de anunciar que renunciaría a la competencia, Lyn May aseguró que el programa sólo quiere ponerle trabas, haciendo evidente que no la quieren en el concurso.

“Me ponen trabas y trabas y trabas, eso quiere decir que no les gusto. No les gusta que Lyn May esté en este programa. Yo siento que el productor ya tiene su ganador y no voy a hacer el ridículo”, expresó la vedette.

La actriz dejó en claro que tiene 40 años de carrera artística y sabe que el público la quiere.