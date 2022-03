Lupita Sandoval narra la difícil situación que pasa Fred Roldán por su lucha contra el cáncer

Lupita Sandoval se encuentra apoyando a su exesposo Fred Roldán, que se encuentra en un hospital de la Ciudad de México.

Luego de que la semana pasada la artista solicitó donadores de sangre para el padre de sus hijos, sin revelar la gravedad de su estado, ahora ha confesado con detalles el mal estado del actor que fue su pareja sentimental por varias décadas.

Tiene también parece que unos tubos metidos en el pulmón, porque también se le infectó el pulmón y todo, o sea, si está bien complicado, pero no se ha perdido la esperanza”, explicó la artista en entrevista para Ventaneando.

Y agregó: “Lo que pasa es que era cáncer y no sabíamos, porque él ya había pasado otra fase de cáncer en la lengua, ya estaba supuestamente, ya había pasado, que fue en la pandemia y en mayo pasado le hicieron todas las quimios, él se estaba cuidando, pero le decía que era otra cosa, entonces lo primero de la lengua era una apta que no le cerraba, hasta que pasó un año, y ya fue con un oncólogo, (le dijo) ‘es cáncer’, yo me lo imaginaba, bueno, lo resolvió, y cuando dijeron ‘ya saliste’, al mes, a los dos meses, le sale acá (en el cuello) un problema, y dicen ‘es que es la tiroides, que se te quemó justamente con las radioterapias, pero le empezó a crecer y era más rojo, estaba dando funciones, pero le dolía, y cada vez… le dicen ‘no, esto es bocio, que es que la toroides se te inflama y se te hace como sapo’, va a otro chequeo ya con el oncólogo y le dice ‘este es un cáncer y es de los más agresivos’, la septicemia que también tiene la bacteria más agresiva, entonces, bueno, estamos en eso, pero él está luchando, y no hay más qué decir”.

De la misma manera, Sandoval manifestó que continúan solicitando donadores de sangre. “Se tiene que hacer porque se la está acabando, es un banco de sangre que hay que rellenar”.

Por otra parte, Fred Roldan Jr. contó que estos días serán cruciales con respecto a la salud de su padre. “Primerio Dios esta semana ya tienen que quitarle el respirador, para ver si él puede con su misma oxigenación, y si ya puede respirar, pasa inmediatamente a terapia intermedia”.

De salir bien librado, Roldán deberá continuar con su tratamiento para combatir el cáncer que lo aqueja.

“Ahorita es atacar la infección que tiene en el pulmón para poder continuar con las quimioterapias, ya tuvo dos quimioterapias de 6, y las dos resultaron, la verdad, exitosas porque son muy pesadas, la segunda fue de cinco días seguidos, y no hubo ningún problema, pero ahí vamos echándole ganas, él quiere seguir viviendo, mientras él quiera seguir viviendo nosotros vamos a echarle todas las ganas del mundo para continuar con el legado”, remató.