Demian Bichir habla sobre la muerte del actor William Hurt

El actor Demian Bichir hablo ante la noticia de la la muerte del actor William Hurt, y que fue premiado con el Oscar por su participación en “El beso de la mujer araña”.

A través de su cuenta de Instagram, el artista manifestó su tristeza y admiración para William, destacando que el fallecido actor fue uno de sus grandes referentes en el cine internacional.

Durante la pandemia tuve la inmensa suerte de conocer a William Hurt cuando ambos fuimos invitados a ser miembros del jurado del Festival de Cine de Tribeca. Realizamos varias sesiones de zoom de 3 horas de duración con el resto de nuestros compañeros del jurado en las que tuve la fortuna de intercambiar ideas y pensamientos con William. No solo sobre las películas que estábamos viendo, sino sobre la vida y las artes en general”, inició su mensaje Bichir.

Posteriormente, el actor mexicano contó la importancia que tiene Hurt en su vida. “Fue un placer conocer a este colosal actor y escuchar su bondadosa sabiduría. Acababa de llegar a Nueva York hace 35 años cuando él era el rey de la gran pantalla. Kiss Of The Spider Woman -con el gran Raul Julia- e Children of a Lesser God -con la maravillosa Marlee Matlin- fueron dos ejemplos de su tremendo poder como actor, que sucedieron esos años. Se te extrañará, querido hermano”.

A través de un comunicado oficial, se confirmó el fallecimiento del actor William Hurt por causas naturales, una semana antes de cumplir los 72 años.

En 2018 el actor fue diagnosticado con un cáncer terminal de próstata, pero eso no le impidió seguir trabajando, pues actualmente se encontraba inmerso en el rodaje de la serie Pantheon.