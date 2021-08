Lupita Jones y Sofía Aragón se reencuentran en la boda de Kristal Silva

CIUDAD DE MÉXICO.- Sofía Aragón se reencontró con Lupita Jones a más de un año de acusarla públicamente de violencia simbólica.

Este fin de semana, la finalista de Miss Universo 2019 coincidió con la directora de Mexicana Universal en la boda de Kristal Silva.

Cada una en sus redes sociales compartió videos y fotografías del enlace matrimonial de la conductora de “Venga la Alegría” con Luis Ángel Garza, que se realizó este fin de semana en un salón de eventos en Cuernavaca.

Lupita acudió al evento usando un vestido strapless color azul rey.

Por otro lado, Sofía presumió algunas imágenes luciendo un vestido rojo.

Sin embargo, no se sabe si ambas se encontraron a la otra en el evento o si intercambiaron palabras después de todo lo sucedido entre ellas.

EL ESCÁNDALO DE LUPITA JONES Y SOFÍA ARAGÓN

Fue en 2020 que Sofía Aragón rompió las redes sociales al revelar en una transmisión en vivo que Lupita Jones le retiró el apoyo económico para Miss Universo 2019, motivo por el cual tuvo que pagar su preparación para el certamen de belleza.

“Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal, Lupita me dijo ‘para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras’. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal, o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso”, dijo Sofía.

“Yo tuve que pagar todos mis gastos, de mantenerme, de mi comida, mi gasolina, todos los gastos necesarios para vivir en la Ciudad de México y poder seguir adelante con mi preparación”, continuó la originaria de Guadalajara.

Horas después, Lupita respondió con una transmisión en vivo en la que se le veía amenazar a las futuras participantes de Mexicana Universal con no hablar mal de ella, ya que sabía “de qué pie cojean; desde la drogadicta hasta la alcohólica”.