Lupillo Rivera queda fuera de la voz, señalan que Belinda pudo ser el motivo

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace un par de días Pati Chapoy informó, mediante el programa Ventaneando, que regresarían solamente dos de los cuatro coaches de ‘La Voz’, cuyos nombres serían el Belinda y Ricardo Montaner.

Esto desató gran duda sobre si Lupillo Rivera estaría o no de regreso a la competencia de canto, incluso surgió el rumor de que Belinda habría pedido a la producción no contactarlo debido a que no se quiere encontrar más con él.

Luego de generar cierta incertidumbre entre sus fanáticos, el cantante rompió el silencio y habló sobre el programa de TV Azteca a traves de su cuenta de Instagram.

“Muy agradecido por todo el apoyo que me brindaron en La Voz Azteca 2019. Lamentablemente este 2020 no podremos participar, pero les deseo mucho éxito a todos. Saludos”, expresó Lupillo Rivera

Tras el mensaje, muchos seguidores del ‘Toro del corrido’ lamentaron tal decisión e incluso se llegó a hablar sobre si Belinda tendría algo que ver.

Cabe mencionar que hace algún tiempo diversos medios señalaron que Belinda se encuentra muy enojada con el cantante debido a la manera en la que reveló su romance de cinco meses. Se dice que la interprete de ‘Ángel’ no lo quiere ni ver en los pasillos de Azteca.

Por su parte, Belinda se encuentra preparándose para el estreno del musical de Mecano ‘Hoy no me puedo levantar’ en donde compartirá créditos con Yahir.