Lupillo Rivera modificará en vivo tatuaje con el que cubrió la cara de Belinda

Ciudad de México.- El cantante Lupillo Rivera asistió como invitado al programa Hoy con el fin de hablar sobre su participación en el reality El Retador, donde fungió como juez, aunque los cuestionamientos sobre su expareja Belinda no pudieron faltar.

Durante un segmento del programa, el intérprete fue interrogado sobre su tatuaje con el que habría cubierto el rostro de Beli.

Paul Staley empezó a explicarle una idea que le habría surgido para hacerle un cambio a su piel, aunque fiel a sus costumbres bromeó al respecto.

Querido Lupillo, dile adiós a ese manchón, nuestro propósito es que ese manchón se vea… se vea linda la manga, la marca que te vamos a hacer”.

Otros diseños

Al ver a los tatuadores en el set, el hermano de Jenni Rivera dijo con una gran sonrisa: “Pero ¿qué vamos a hacer?... ¿Sí me van a poner en esta onda?, ‘¿Sí es en serio?”.

Tras observar las seis imágenes con las que podría cambiar la famosa “mancha”, Rivera se mostró interesado por un diseño tribal y el de una pantera, aunque al final no confirmó cuál fue su favorito.

Asimismo, el intérprete recordó que el tatuaje que en este momento tiene fue idea de su hijo, destacando que el tatuador al que acudió solo siguió sus órdenes. “El que tatúa dijo ‘no, ya tenía varias formas’, pero le dije ‘yo lo quiero así’, pues el vato le hizo así, al cliente lo que pida”, explicó.

Modificará su tatuaje

Antes de retirarse del estudio, Lupillo Rivera confirmó que el próximo 14 de septiembre realizará en vivo la modificación del tatuaje que originalmente tenía el rostro de Beli.

“Vamos a regresar en septiembre, porque ahorita ya me mostraron varias muestras de los tatuajes y todo, y nos vamos a venir aquí, al programa de Hoy, vamos a seleccionar el tatuaje y aquí mismo nos vamos ahora sí a quitar la mancha negra esa”, comentó.

Cabe agregar que, en otro segmento, el cantante fue cuestionado por las recientes declaraciones de su exnovia, quien aseguró que no necesita de ningún hombre para darse una vida de lujos, y fiel a su costumbre, el estadounidense de origen mexicano no tuvo más que buenas palabras para la española.

“Yo lo que puedo comentar de Belinda es que fue un tiempo que pasamos muy felices, se acabó y cada quien continuó por su lado, yo más detalles no les puedo dar porque no me gusta dar detalles. Yo nunca estuve en esa posición (que me pidiera dinero), la verdad, para mí Belinda siempre fue una dama conmigo, yo siempre fui un caballero con ella y hasta ahí nos quedamos los dos... Todas las mujeres pueden trabajar, todas las mujeres pueden ser empoderadas todo el tiempo, son las más fuertes del mundo, pero yo creo que la mujer siempre le falta ese ‘mi amor aquí estoy para lo que se te ofrezca, ¿estás cansada?, aquí estamos’, yo digo ‘si están cansada aquí estoy para sobarte los pies’, pero hasta ahí, que ella siga chambeando al 100 por ciento”, Dijo Rivera.