Lupillo Rivera le responde a Mayeli Alonso tras acusaciones de no mantener a sus hijos

LOS ÁNGELES, California.- Luego de que Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, declarara que el cantante no mantiene a sus hijos Lupita y LRey, el hermano de Jenni Rivera aclaró que Mayeli se equivoca y se contradice en lo que dice.

Hace unos días, Mayeli Alonso dijo para “Ventaneando” que el hombre con el que se casó hace 13 años y padre de sus hijos, no los mantiene desde que se divorciaron, en 2019, por lo que se siente traicionada.

Desde que me divorcié, antes de que me divorciara, no me apoyaba ni un dólar, ni nada, todos los gastos de mi casa, todos los gastos de mis hijos, las escuelas, vacaciones, seguros de salud, visitas al doctor”, dijo.