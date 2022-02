Lupillo Rivera le brinda consejo a Belinda: "los regalos no se regresan"

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que Christian Nodal dio a conocer su rompimiento con Belinda, no han dejado de causar controversia las teorias de las posibles razones de su separación que al parecer es definitiva.

Si embargo no han faltado las opiniones de otros artistas quienes se han atrevido a dar consejos a la “ojiverde”, tal como fue el caso de Galilea Montijo en el programa Hoy, y recientemente Lupillo Rivera.

Fue por medio de una entrevista por el programa de Hoy Día de Telemundo, que se encargaron de entrevistar al artista y cuestionarle algunas situaciones de su vida personal, pero si no respondía tenía que comerse un chile.

La conductora le prguntó a Lupillo Rivera sobre si había casado a escondidas, con su pareja a lo que este decidió no hablar al respecto y mejor aceptar el reto de dicha verdura picante para evitar responder.

Además también se le cuestionó sobre que consejo le brindadiría a Belinda sobre regresar al anillo, a lo que Rivera respondió que cuando los regalos se dan no se vuelven a pedir y si fue un actor de amor no tiene porqué regresarlo.

Yo como persona, cuando entregas algo con mucho amor y se lo regalas a esa persona, si ya no coinciden las cosas yo pienso que los regalos no se regresan, no importa el precio que adornen” comentó Lupillo.